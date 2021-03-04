الصحة العالمية: ليبيا فوتت الدفعة الأولى من لقاحات “كوفاكس”

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن ليبيا فوتت الدفعة الأولى من لقاحات مبادرة كوفاكس التابعة للمنظمة.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن ليبيا لم تقدم الوثائق الرئيسية المطلوبة في الوقت المحدد.

وحثت المنظمة السلطات الليبية على النظر في مسألة تغطية تكاليف اللقاحات لأكثر من 570 ألف مهاجر ولاجئ في البلاد، بعد مصادقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على خطة التطعيم الوطنية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرافق الطبية في ليبيا مازالت تواجه نقصا حادا في المواد وخاصة القفازات، مشيرة إلى أنها اتخذت الترتيبات اللازمة لإرسال إمدادات إضافية من معدات الوقاية على وجه السرعة.

يذكر أن مبادرة كوفاكس تسعى إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدٍ من بلدان العالم.

كما أنها مبادرة عالمية تهدف إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل في الحصول على اللقاحات، وتوفير نسبة 20 % منها.