تأجيل إحالة أسماء مندوبي الحكومة الليبية الخاصة بتوحيد مؤسسات الدولة 

أصدرت الحكومة الليبية خطابا موجها إلى كل من نواب رئيس مجلس الـوزراء، والوزراء، والوكلاء المكلفيــن بتسيير أعمال الوزارات، إضافة إلى رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامـة ومديري الإدارات بديوان مجلس الـوزراء،والذي يتعلق بإحالة أسماء مندوبي الحكومة الليبية الخاصة بتوحيد مؤسسات الدولة، حيث أمرت الحكومة الليبية في خطابها بتأجيل هذا الأمر في الوقت الحالي إلى حين اتضاح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا