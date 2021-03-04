العباني: تأجيل اجتماع البرلمان لما بعد منتصف مارس إجراء سليم ينم عن حكمة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن تأجيل اجتماع البرلمان لما بعد منتصف مارس إجراء سليم ينم عن حكمة، لتمكين النواب من الاطلاع على نتائج تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، والذي سيصدر في 15 مارس حول مزاعم الرشاوى داخل الملتقى.

العباني أكد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن مزاعم الرشاوى داخل ملتقى الحوار سبق إثارتها أثناء اجتماعات لجنة الحوار في تونس.

وأوضح أن إثارتها من جديد وقبيل حصول حكومة الدبيبة على ثقة البرلمان، يجعل منها مادة تلقي بظلالها على محاولة عقد البرلمان لاجتماعه المخصص للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، في مدينة سرت يوم الإثنين المقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية