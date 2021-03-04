العقوري يبحث مع سفيرة كندا آخر التطورات السياسي في ليبيا

ليبيا – تلقى رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من سفيرة جمهورية كندا لدى ليبيا هيلاري شايلد أدامز؛ لبحث آخر التطورات السياسية في الشأن الليبي.

العقوري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الجانب الكندي في جميع المجالات، وتقديره للنموذج الكندي في مجال ممارسة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتعدد الثقافات.

بدورها استعرضت هيلاري برامج الدعم التي تقدمها كندا للشعب الليبي وخاصة للفئات الضعيفة، بالإضافة إلى الخبرات الفنية التي تقدمها كندا لتطوير قدرات القطاع الحكومي في ليبيا، مؤكدة على حرص كندا على دعم استقرار ليبيا في هذه الفترة.

من جانبه، أعرب العقوري عن تفاؤله بتحسن الوضع في ليبيا ودعمه لحكومة الوحدة القادمة، مما سيفتح باب التعاون مع الجانب الكندي، وخاصة في المجال التجاري، وأنه يحرص على استئناف المشاريع المتوقفة التي كانت تعمل عليها شركات كندية وحلحلة جميع المشاكل المتعلقة بها، معربًا على حرص البرلمان على الاستفادة من الخبرات الكندية في شتى المجالات ومنها تعزيز كفاءة الإدارات الليبية.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق، كما دعا رئيس لجنة الخارجية السفيرة الكندية لزيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية