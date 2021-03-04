الرقابة الإدارية تطالب وزارة الدفاع باتخاذ إجراءات حيال اقتحام مقر الهيئة

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اقتحام مسلحين لمقر الهيئة.

وأكد الشنطي في خطاب موجه لوزير الدفاع أن “وحدات مسلحة تابعة للكتيبة 301 بقيادة أنور فرج اسويسي ومساندة من كتيبة الرحبة بتاجوراء (اقتحمت مقر الهيئة) وذلك لتمكين المدعو عبد الله قادربوه من ممارسة عمل رئيس الهيئة استنادا على قرار صادر من النائب الأول لمجلس النواب طرابلس بالمخالفة لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي ولكتاب السيد فوزي الطاهر النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب رقم ف.م.ن.ط2/1 المؤرخ في 12 يناير 2021 الذي يؤكد على استمرارية السيد سليمان محمد الشنطي في ممارسة عمله كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية وإلى الدعوى المنظورة أمام القضاء في الخصوص”.

وأضاف الشطي في خطابه الموجه لوزير الدفاع “حيث أن كلا من الكتيبة 301 وكتيبة الرحبة الدروع تتبعان وزارة الدفاع الأمر الذي يستوجب معه قيام (الوزارة) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الاعتداء على المؤسسة عامة في الدولة دون سند من القانون وإصدر (الوزارة) تعليماتها للجهتين المذكورتين بمغادرة مقر الهيئة فورا”.