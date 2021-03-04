الحويج يبحث سبل إمكانية إعادة افتتاح مكتب الشؤون القنصلية بمدينة الكفرة

ليبيا – استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج بمكتبه في مدينة بنغازي أمس الأربعاء عبد الرحمن عقوب عميد بلدية الكفرة ورئيس مجلس الحكماء بالمدينة.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة البحث في إمكانية توفير مقرٍّ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي يعنى بالشؤون القنصلية والمراسم بمدينة الكفرة.

وتقدم الحويج بالشكر والتقدير لأهالي وعميد بلدية الكفرة؛ على ما يقدمونه من جهود مبذولة في سبيل تذليل الصعاب لإعادة افتتاح مكتب الشؤون القنصلية بمدينة الكفرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية