فرقة العمل التطوعي تستكمل صيانة مدرسة شهداء الـ18 من نوفمبر

استكملت فرقة العمل التطوعي حملة شوارعنا بهون أعمال الصيانة بمدرسة شهداء الـ18 من نوفمبر الإعدادية للبنات، والتي كانت تعاني من انهيار شبكة المياه ودورات المياه، إضافة لما تعانيه شبكة الكهرباء والنوافذ من أعطال.
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قناة ليبيا
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