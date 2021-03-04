السايح يبحث مع ممثلي من البعثة الأممية مستجدات مشروع إصدار البطاقة الانتخابية

ليبيا – عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس اجتماعًا ضم ممثلي بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ومدير إدارة التوعية والتواصل الهادي القرقوطي.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية مستجدات مشروع إصدار بطاقة الناخب التي تعكف المفوضية على إصدارها، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة ومستوى التحضيرات لهذا المشروع، وإمكانية الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، ومنظمة أيفس.

كما استعرض الاجتماع آلية التنفيذ وخطة التوعية للتعريف بأهمية البطاقة ودورها في ضمان انتخابات نزيهة ذات مصداقية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية