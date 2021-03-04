خارجية تونس: استقرار ليبيا من استقرار تونس والمنطقة

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، التأكيد على موقف تونس الثابت من ضرورة إعادة الامن والاستقرار إلى ليبيا باعتباره من أمن واستقرار تونس وكامل المنطقة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجرندي أشار خلال لقائه وزير الخارجية الليبي محمد سياله على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بالقاهرة لجهود تونس الحثيثة لدى المجموعة الدولية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة في ليبيا.

وأكد الوزير التونسي استعداد بلاده مواصلة الدور الذي ما فتئت تقوم به من أجل شحذ روح التوافق بين الليبيين في كنف تغليب المصالح العليا لليبيا، بما يسمح باستعادة ليبيا لموقعها ودورها في مختلف فضاءات انتمائها.

وتناول اللقاء بالبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وأفق تشكيل حكومة جديدة، حيث أكد الجانبان على ضرورة دعم المسار السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية، في إطار الالتزام بضرورة احترام حظر الأسلحة وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار كما تدارس الجانبان سبل مزيد دعم علاقات التعاون الثنائي التونسي الليبي واستعادة نسق المبادلات بينهما، لا سيما مع إعادة فتح سفارة تونس بالعاصمة طرابلس.