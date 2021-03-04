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كجمان يبحث مع شركة الكهرباء استكمال الصيانات والعمرات الجسيمة لمواجهة الذروة الصيفية القادمة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كجمان رئيس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء أمس الأربعاء اجتماعًا مع  رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس هيئة المراقبة بالشركة؛ لبحث تداعيات القرارات الآخيرة الخاصة بالقطاع.

جانب من اجتماع كاجمان مع إدارة شركة الكهرباء

 

المجتمعون أكدوا بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء على ضرورة توحيد الجهود لتذليل الصعاب أمام الشركة كجسم واحد للخروج من الأزمة، واستمرار خطة الإصلاح، من تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها؛ بالإضافة إلى استكمال الصيانات والعمرات الجسيمة لمواجهة الذروة الصيفية القادمة وإنهاء الأزمة التي يمر بها القطاع.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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