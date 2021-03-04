«البيوضي»: علينا تجاهل أي «شغب» سيتم افتعاله بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

قال الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي:” مارثون الأمتار الأخيرة سيبدأ بسلسلة من الأخبار الجيدة، وتتويجها بجلسة التئام مجلس النواب الليبي في سرت، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد” بحسب قوله.

وأضاف سليمان البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” البعض يزعجه هذه الوحدة، الحل بسيط تجاهل شغب سيتم افتعاله بخلق الذرائع”، على حد تعبيره.

وكشف رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة، عن انتهائه اليوم الخميس، من تشكيلة الوزارية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الدبيبة قام بتسليم تشكيلة حكومته مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

وأضاف المكتب الإعلامي أن ذلك يأتي في إطار التزام الدبيبة بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع يوم الاثنين المقبل سرت.

ودعا المستشار عقيلة صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب، الجمعة الماضي، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.

بدورها، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الأحد الماضي، أن مكان الاجتماع في سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.