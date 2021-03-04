“أبو الغيط” ووزير الخارجية التونسي يبحثان التطورات الليبية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الخميس، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقالت جامعة الدول العربية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز دور دول الجوار الليبي والجامعة العربية من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة الهامة من عملية الانتقال التي تمر بها البلاد، وخاصة عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والاستعدادات القائمة لمنح الثقة لها.

وشددا على الحاجة إلى استكمال بقية الاستحقاقات التي تفضي إلى تنظيم وعقد الانتخابات الوطنية التي توافق الليبيون على إجرائها نهاية العام الجاري.