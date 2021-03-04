أبو الغيط يجدد دعمه لمسار التسوية السياسية في ليبيا

جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة بمواصلة جهودها دعما لمسار التسوية في ليبيا الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأعرب أبو الغيط، خلال مباحثات أجراها مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، عن أمله في أن يتوافق الأشقاء في ليبيا على تنفيذ بقية الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المرحلة التمهيدية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بدءاً بتنصيب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والشروع في التحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها نهاية العام

وقام سيالة باطلاع الأمين العام للجامعة العربية، التطورات الراهنة والمرحلة التي وصلت إليها جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتصل بالحراك القائم للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، ودفع المسار الأمني عبر اللجنة العسكرية المشتركة، وصولاً إلى مرحلة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر القادم.

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