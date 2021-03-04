العباني: إثارة مزاعم “الرشاوى” ستلقي بظلالها على جلسة منح الثقة للحكومة

أيد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني، مطالبة عددمن أعضاء البرلمان تأجيل جلسة المجلس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى منتصف مارس الجاري، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مجلس الأمن بخصوص الرشاوى في الانتخابات لأعضاء ملتقى الحوار الليبي.

وقال العباني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن تأجيل اجتماع البرلمان إلى ما بعد منتصف مارس إجراء سليم ينم عن حكمة، لتمكين أعضاء مجلس النواب من الاطلاع على نتائج تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، والذي سيصدر في 15 مارس الجاري حول مزاعم الرشاوى داخل الملتقى.

وأكد النائب أن مزاعم الرشاوى داخل ملتقى الحوار سبق إثارتها أثناء اجتماعات لجنة الحوار في تونس، موضحاً أن إثارتها من جديد وقبيل حصول حكومة عبد الحميد الدبيبة على ثقة البرلمان يجعل منها مادة تلقي بظلالها على محاولة عقد البرلمان لاجتماعه المخصص للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت يوم الاثنين المقبل.

وكان العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي كشف أن ‏تسريبات تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة ذكرت اسم شخص مرتبط بقائمة (عقيلة صالح – فتحي باشاغا)، قام بعرض المال لأجل شراء أصوات لصالح هذه القائمة، في تصويت ملتقى الحوار على السلطة التنفيذية الجديدة.

وفي السياق نفسه، قال الباحث الليبي بشير الزواوي إن التقرير كشف عن شخص من طرف باشاغا عرض رشوة على أحد المصوتين بقيمة 100 ألف دولار، وفي الجولة الأخيرة عرض مضاعفة المبلغ 3 مرات.

وينتظر الليبيون تقرير الأمم المتحدة بشأن عرض رشاوى على أعضاء لجنة الحوار السياسي، من أجل إنجاح أحد أطراف التنافس الذي جرى على السلطة التنفيذية الجديدة.

ومن المرتقب أن يكشف مجلس الأمن تفاصيل التقرير الأممي في منتصف مارس الجاري.