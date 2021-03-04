“1002” إصابة جديدة بكورونا خلال “24” في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4238) عينة اختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (3236) عينة سالبة، وعدد (1002) عينة موجبة (769 جديدة + 233 مخالطة).

كما سجل المركز عدد (774) حالة شفاء، وعدد (14) حالة وفاة.

وكانت تقارير الأمم المتحدة، منذ أيام قليلة، قد صنفت ليبيا بالمركز الثاني في أفريقيا من حيث معدل الوفيات بفيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.