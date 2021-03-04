بليحق: الاثنين القادم جلسة مناقشة اعتماد الحكومة في سرت

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الخميس بأن جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد بمدينة سرت في موعدها المقرر سابقا يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر مارس الجاري.

وسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن تسليم التشكيلة الحكومية يأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت.