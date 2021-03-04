ثابت يطلع على سير أعمال إنشاء مستشفي النساء والولادة في البيضاء

أخبار ليبيا 24 – خبر

تفقد عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت أعمال مشروع إنشاء مستشفي النساء والولادة والأطفال بالمدينة .

هذا المستشفي الذي تم إنشاؤه بقرار من رئاسة مجلس الوزراء الحكومة المؤقتة بعد مناشدة عضو مجلس النواب “ثابت” بضرورة إنشاء مستشفي خاص بالنساء والولادة والأطفال بالمدينة .

ويأتي هذا المشروع من أجل رفع المعاناة عن سكان المدينة والمناطق المجاورة لها نظراً لعدم وجود مستشفي خاص بهذه التخصصات في المدينة، وكذلك من أجل تخفيف العبء عن مركز البيضاء الطبي حيث تم تخصيص مبني سوق دورين القديم بالمدينة لإنشاء هذا المستشفي عليه .

هذا وستقوم الشركة المنفذة بتحوير مبني سوق دورين القديم إلى مستشفي متكامل طبقاً للموصفات العصرية والحديثة.

بدوره، أثني عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت على دور الحكومة الليبية، ووزارة الصحة على محاولة تذليل كافة الصعاب وحل المشاكل وتوفير كافة الخدمات للمواطن في كل المدن والمناطق رغم شح الموارد وقلة الإمكانيات.