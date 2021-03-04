ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 March, 2021

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم ورئيس واعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب برئاسة على الشامي ،اليوم الخميس ،بزيارة الى مجمع قاعات واقادوقو ا للأطمنئان على سير الاعمال والتجهيزات النهائية بالمجمع والقاعة الرئيسية التى سينعقد فية جلسة مجلس النواب بسرت لمنحة الثقةلحكومة الوحدة الوطنية وتجولوا داخل اروقة المجمع والقاعة الرئيسية والتى تم تجهيزها بالكامل من كافة النواحي.

كما تم كذلك تفقد المرافق الخدمية الاخرى ورافقهم خلال الجولة مدير مجمع قاعات واقادوقو بسرت محمد مقصود ومدير ادارة الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل

وحيا رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت الجهود المبدولة من اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب بالاشراف على التجهيز لمواقع الاقامة والانعقاد لجلسة مجلس النواب بمدينة سرت

وكذلك شكر رئيس المجلس جهود العناصر الوطنية العاملة بمجمع قاعات واقادوقو الدين قامو باعمال عاجلة وواضحة للاعيان فى صيانة وتجهيز كافة مرافق المجمع والقاعة الرئيسية لمكان انعقاد مجلس النواب