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حكماء الجنوب الشرقي يطالبون معيتيق بدعم المشاريع الزراعية للشباب

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي “جالو، أوجلة، اجخرة، تازربو” بمناطق الوحات بدعم المشاريع الزراعية للشباب عن طريق مصرف التنمية لإقامة تنمية مكانية في المناطق وتحسين إنتاج النخيل فيها نظراً لأهميتها في دعم الاقتصاد، وتكليف الجهات المختصة لصيانة الطرق الرئيسة التي تربط مناطق الجنوب الشرقي .

واستعرض حكماء وأعيان الجنوب الشرقي خلال لقائهم نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بديوان رئاسة الوزراء اليوم الخميس المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.

وأكد النائب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه   مناطق الجنوب الشرقي ودعم مشاريعها الزراعية  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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