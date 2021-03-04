الزايدي يناقش مع أعيان بلدية المليطانية جملة من الموضوعات الخدمية 

بحث وزير الحكم المحلي، عادل الزائدي، في مكتبه بمدينة بنغازي، جملة من المتطلبات الاجتماعية والخدمية التي تهم المواطن، خلال لقائه وفد أعيان وحكماء بلدية المليطانية.

حيث ناقش الحضور آلية الرفع من المستوى المعيشي بالمدينة، بالإضافة إلى استعراض العراقيل والمشاكل التي تواجه عمل البلدية، ووضع الحلول المناسبة لها.

وطالب أعيان المليطانية بضرورة العمل على تضمين البلدية في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، وذلك تلبية لرغبة الأهالي في إجراء الانتخابات.

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