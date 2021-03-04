تيكة يتفقد الحدود الليبية التونسية

قام آمر العمليات بقوة مكافحة الإرهاب، العميد عبد الباسط تيكة، بجولة انطلقت من مقر القوة في طرابلس مرورا بصبراته والزاوية وصولا إلى معسكر الكتيبة 60 بزوارة ومن ثم إلى الحدود الليبية التونسية.

وتفقد تيكة، خلال زيارته نقاط المراقبة الحدودية بين البلدين، على أبرز احتياجاتها إضافة إلى إعادة النظر في استحداث نقاط مراقبة جديدة في المناطق التي يخشي ان تكون حاليا أومستقبلا معبرا لانتقال العناصر الإرهابية.

ورافق آمر العمليات، في جولته التفقدية، عددا من ضباط وضباط صف وجنود قوة مكافحة الإرهاب إضافة إلى أفراد من نقاط المراقبة الحدودية.

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