تسييري تازربو يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إقامة عدد من المشروعات

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية تازربو، إبراهيم فرج، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي بليبيا، جيراردو نوتو، ومنسق البرنامج في ليبيا، محمد شمبش، ما يمكن أن يقدمه البرنامج الأممي من دعم لبلدية تازربو.

حيث تم الاتفاق في نهاية الاجتماع الذي عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة بنغازي، بحضور مراقب الصناعة ببلدية تازربو، حمد الفاندي، على توفير سيارة إسعاف عناية فائقة، وصيانة بعض المدارس، بالإضافة لصيانة مستشفى تازربو، وحفر آبار لمياه الشرب، علاوة على توفير إنارة شوارع تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير الدعم اللازم لمركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

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