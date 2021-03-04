انطلاق فعاليات معرض مصراتة الدولي للصناعات

انطلقت فعاليات معرض مصراتة الدولي للصناعات، بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع المحلية وبمشاركة 3 دول هي الأردن واليونان وتركيا.

وأوضحت اللجنة المنظمة، أن الأجنحة ستشمل عروض لصناعات الذهب والملابس والمواد الغذائية وأجنحة المستلزمات الطبية المتنوعة إلى جانب صناعات البنية التحتية ومهرجانات ترفيهية أخرى، حيث من المنتظر إطلاق ثاني أكبر محمية طبيعية في الشرق الأوسط.

وعملت إدارة المعرض على اتفاق مع اصحاب الفنادق للبدء في تخفيضات تصل نسبتها 50% لتشجيع زيارة المدينة.

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