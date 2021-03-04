ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 March, 2021

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يسلم اليوم الخميس، تشكيلته الحكومية بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع عقدها في 8 مارس الجاري بمدينة سرت بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن تسليم التشكيلة الحكومية يأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة لتسليم التشكيلة الحكومية قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع عقدها في 8 مارس الجاري بمدينة سرت.