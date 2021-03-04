بليحق: جلسة «النواب» لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد في موعدها بسرت

أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مساء اليوم الخميس، أن «جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد بمدينة سرت في موعدها المقرر سابقا يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر مارس الجاري»، وفق تصريح مقتضب نشره موع المجلس على الإنترنت.

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة سلم صباح اليوم، «تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية في هيئة رئاسة مجلس النواب».

– دبيبة يسلم الأسماء المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان بخصوص الإعلان عن تسليم تشكيلة الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت.

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