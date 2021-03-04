ليبيا الان

«السراج» يعرقل اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية بسبب توجيه الدعوة لـ «الدبيبة»

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مصدر مسؤول لـ«الساعة24»، إن انعقاد اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية، كان من المفترض اليوم.

وأكد المصدر المسؤول، أن من بين المدعويين للمشاركة في هذا الاجتماع، كان محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس وبعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال (الوفاق) ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بالإضافة إلى ممثلين عن البعثة الأممية وعدد من ممثلي دول لجنة المتابعة.

وتابع:” قبل انطلاق عمل المجموعة، اليوم الخميس، تلقت اللجنة المشرفة طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال فائز السراج يتحفظ على مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في هذا الاجتماع، الأمر الذي أثار استغراب مجموعة العمل والدول المشاركة، وقامة اللجنة بتاجيل الاجتماع إلى وقت لاحق.

الوسوم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ممنوع التعامل مع اي جهة تتبع الدبيبة – والى الان تعتبر محط التحقيق والشبهات في ملفات فساد -” وليس بالفساد العادي – ” –
    وجنح تصل الى الإعدام منها التضليل الاداري –
    العبث بمحتوى سجلات مدنية –
    تزوير –
    الاستعانة بمجرمين محكوم عليهم بالإعدام للعمل في ادارات امن وطنية واستخدام الوظيفة الامنية في السرقة والابتزاز الغير قانوني
    – فساد في ادارات رياضية –
    – تهريب عمال تجارة بشر –
    – وغيرهم – وهذه الملفات تحال الى الامانةً العامة للقضاء الاسلامي الليبي – دون تدخل اي احزاب او جهات اخرى / لخصوصية المهمة القضاءية والتقيد بشروط الادارة وخصوصية الشءون المتعلقة بالدولة الليبية .

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