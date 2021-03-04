«السراج» يعرقل اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية بسبب توجيه الدعوة لـ «الدبيبة»

قال مصدر مسؤول لـ«الساعة24»، إن انعقاد اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية، كان من المفترض اليوم.

وأكد المصدر المسؤول، أن من بين المدعويين للمشاركة في هذا الاجتماع، كان محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس وبعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال (الوفاق) ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بالإضافة إلى ممثلين عن البعثة الأممية وعدد من ممثلي دول لجنة المتابعة.

وتابع:” قبل انطلاق عمل المجموعة، اليوم الخميس، تلقت اللجنة المشرفة طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال فائز السراج يتحفظ على مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في هذا الاجتماع، الأمر الذي أثار استغراب مجموعة العمل والدول المشاركة، وقامة اللجنة بتاجيل الاجتماع إلى وقت لاحق.