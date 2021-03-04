بليحق: جلسة البرلمان لمناقشة منح الثقة ستعقد في موعدها بمدينة سرت

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم، أن جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد بمدينة سرت في موعدها المقرر سابقا يوم الإثنين الموافق للثامن من مارس الجاري، جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب.
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قناة ليبيا
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