المريمي: جلسة البرلمان في موعدها رغم مطالبة نواب بتأجيلها

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

04 March, 2021

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن أكثر من 20 نائب تقدموا لرئيس المجلس عقيلة صالح بطلب تأجيل الجلسة من أجل الاطلاع على تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الأمن والذي يتضمن في إحدى فقراته معلومات مفادها أن أعضاء من ملتقى الحوار تلقوا رشاوى عند انتخابهم للقائمة التي تتضمن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الذين جرى اختيارهم وهذه الأمور ليست مثبتة لدينا إلى الآن.

وبين المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن النواب طالبوا بتأجيل الجلسة لما بعد يوم 15 مارس الذي سيقدم فيه تقرير الخبراء لكن الرئاسة لم تبت حتى الآن في هذا الآمر ومازال موعد عقد الجلسة كما هو في الثامن من مارس الجاري.