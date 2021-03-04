مفوضية الانتخابات تتابع مستجدات إصدار البطاقة الانتخابية

استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال اجتماع عقده اليوم مستجدات مشروع إصدار بطاقة الناخب، التي تعكف المفوضية على إصدارها استعدادا للاستحقاقات القادمة، الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية ضم ممثلي بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، وتطرق إلى مستوى التحضيرات لهذا المشروع وإمكانية دعمه، كما استعرض الاجتماع آلية التنفيذ، وخطة التوعية للتعريف بأهمية البطاقة ودورها لضمان انتخابات نزيهة ذات مصداقية.

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