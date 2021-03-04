تعليم الوفاق تنفي إيقاف الدراسة

أخبار ليبيا24

نفي مُدير مكتب التَّواصل والإعلام في وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عبدالعزيز عيسى” اليوم الخميس الأنباء الواردة بخصوص إيقاف الدراسة.

وأكد عيسى عبر الصفحة الرسمة للوزارة على “فيسبوك” أنه لا صحّة لنبأ إيقاف الدراسة و الصفحة التي نشرت النبأ باسم “الصفحة الرسمية: وزارة التربية والتعليم” هي صفحة مزوَّرة.

وحذر مدير المكتب من وجُود صفحات مزوَّرة على موقع التّواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحمل أسماء وزارة التعليم، مؤكدًا أن الوزارة غير مسؤولة عمّا يتردَّد من أيّ معلومات أو أخبار تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسم الوزارة.