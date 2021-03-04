لجنة سوق الجمعة تدعو المترشحين لحضور اليوم الإرشادي

دعت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة، المترشحين لحضور اليوم الإرشادي حول ضوابط وأحكام الدعاية الانتخابية، المقرر يوم السبت القادم بقاعة كريستال، عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، وفقا للاحتياطات اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة أن المستهدفين هم سبعة أفراد من كل قائمة، بالإضافة إلى الممثل القانوني، والمترشحين عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ووكلائهم، والمترشحات عن فئة المرأة ووكلائهن.

هذا ودعت اللجنة إلى الاطلاع على نظام الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية لإثراء النقاش.

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