تشكيلة حكومة الدبيبة أمام هيئة رئاسة مجلس النواب

سلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب، بانتظار إعطائها الثقة.

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