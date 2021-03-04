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تشكيلة حكومة الدبيبة أمام هيئة رئاسة مجلس النواب

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب، بانتظار إعطائها الثقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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