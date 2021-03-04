تشكيلة حكومة الدبيبة أمام هيئة رئاسة مجلس النواب

سلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب، بانتظار إعطائها الثقة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
العدد 276 من جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة في «عين العاصفة» بعد تقرير «الرشاوى»
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
لجنة سوق الجمعة تدعو المترشحين لحضور اليوم الإرشادي
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
تعليم الوفاق تنفي إيقاف الدراسة
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مفوضية الانتخابات تتابع مستجدات إصدار البطاقة الانتخابية
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك