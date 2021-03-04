“بلدي جالو” يبحث أبرز معوقات العمل بمكتب السجل العقاري

عقدت لجنة البنية التحتية بالمجلس البلدي لبلدية جالو والتي يرأسها أحمد سعد اجتماع مع مدير مكتب السجل العقاري الواحات السيد عبدالهادي بوكارة.

وناقش الاجتماع، آلية سير العمل بمكتب السجل العقاري حيث حضر الاجتماع عميد البلدية المكلف يوسف بوعوينة وعضو المجلس البلدي إبراهيم سلطان ومدير مكتب شؤون العميد الشافعي بازاما ومدير مكتب المشروعات بالبلدية جمعة صاقع.

واستعرض الاجتماع، أبرز معوقات العمل بمكتب السجل العقاري وما ينقصه من إمكانيات لوجستية وخططه المعدة للنهوض بالقطاع وما يحتاجه من المجلس البلدي.

ومن جهته، تعهد المجلس، بالوقوف مع المكتب وتوفير ما يحتاجه وفق الإمكانيات المتاحة وايضاً تم مناقشة مقترح البلدية بشأن أرشفة ملفات السجل إلكترونيا وإصدار منظومة مبوبة بشكل يسهل العمل العقاري وايضاً يحفظ أرشيفه من التلف والضياع.

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