بليحق: جلسة مجلس النواب لمنح الثقة ستكون بسرت في 8 مارس

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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الخميس أن جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد بمدينة سرت.

وأضاف بليحق أن الجلسة ستكون في موعدها المقرر سابقا يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من شهر مارس الجاري 2021م.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دعا في نهاية فبراير المنصرم المجلس للانعقاد لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة وذلك يوم الإثنين الموافق 8 مارس.

وطالب صالح في بيان له لجنة (5+5) العسكرية تأمين الجلسة في مدينة سرت، وإن تعذر ذلك تكون في طبرق في ذات التاريخ.

الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، سلم عقيلة صالح مقترح معايير اختيار حكومة الوحدة الوطنية، والتي لجأ فيها إلى الدوائر الانتخابية لتقديم ممثليهم للحكومة.

يشار أيضا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال خلال مؤتمر مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن التماسك الاجتماعي بين قبائل ليبيا جنب البلاد إراقة الدماء، لافتا إلى ترحيب البرلمان بالسلطة المنتخبة الجديدة، وانتظار عقد جلسة البرلمان العامة.

وأضاف صالح أن ليبيا تتكون من 3 أقاليم يجب أن تتمثل في السلطات، مشددا على ضرورة مراعاة رئيس الحكومة للكفاءات والنزاهة عند اختيار الوزراء، مشيرا إلى أن البرلمان يريد أن تكون الحكومة مصغرة ومن ذوي الكفاءات.