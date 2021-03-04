وزير الخارجية السعودي لـ«نظيره التونسي»: علينا بلورة توافق عربي بشأن ليبيا والقضايا الإقليميّة

ناقش وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، تطورات الأزمة الليبية والأحداث الإقليمية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، فإن اللقاء جاء على هامش المشاركة في أعمال الدّورة العاديّة (155) لمجلس جامعة الدّول العربيّة على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقرّ الأمانة العامّة بالقاهرة.

وبحث الوزيران، العلاقات الثّنائيّة التّونسيّة السّعوديّة وسبل مزيد تعزيزها وتطويرها.

كما جرى التّباحث بشأن الاستحقاقات الثّنائيّة القادمة والسبل الكفيلة بمزيد الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشّقيقين في شتّى مجالات التّعاون.

كما استعرض الوزيران، مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربيّة، وأبرز القضايا المطروحة على مجلس وزراء الخارجيّة العرب، مشدّدين على أهميّة بلورة توافق عربي بشأنها والدّفاع عنها في مختلف المحافل الإقليميّة والدّوليّة، تعزيزا لجهود تسوية هذه القضايا تسوية سياسيّة بما من شأنه مزيد ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.