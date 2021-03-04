الصحة العالمية: ليبيا فوتت الدفعة الأولى من لقاحات مبادرة كوفاكس

أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن ليبيا فوتت الدفعة الأولى من لقاحات مبادرة كوفاكس التابعة للمنظمة، لأنها لم تقدم الوثائق الرئيسية المطلوبة في الوقت المحدد، هذا كما أشارت المنظمة في بيانها إلى خطورة الوضع الوبائي في ليبيا.

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