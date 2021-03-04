الأمن التونسي يلاحق عنصرا من مليشيات العجيلات في تونس

وضعت السلطات الأمنية التونسية المراقبة، على أحد عناصر المليشيات في ليبيا ويدعي “أحمد بن عداله الجليدي” الملقب “التشادي” مواليد 1987 ومن سكان منطقة الجديدة في مدينة العجيلات .

وهذا، بعد أن سمحت له بدخوله إلى الأراضي التونسية عبر معبر رأس اجدير بحكم إصابته بعدد من الأعيره النارية علي متن سيارة أسعاف ونقله إلى أحدى مصحات جزيرة جربة بتونس، حتى يستقر وضعه الصحي لتبدئ التحقيقات معه .

وتعرض المليشياوي “التشادي” إلى تلك الإطلاقات نتيجة شجار مسلح وقع مع مسلحين آخرين في منطقة “رأس يوسف” بمدينة العجيلات في 26 فبراير الماضي وهو من ضمن مليشيا تعرف (فرقة الأسناد الأمني العجيلات).

وسبق، وقد شارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور طرابلس، ومعتبرا مطلوب لدي السلطات الأمنية الليبية في قضايا عدة منها القتل والسرقة والابتزاز وعليه أحكام غيابية بالسجن قد صدرت في حقه.