كوبيتش يلتقي مسؤولين كبارا في موسكو لبحث تطورات الملف الليبي

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن المبعوث الخاص يان كوبيش توجه أمس الخميس إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى، في إطار جهوده المستمرة لحشد الدعم لعملية الحوار الليبي-الليبي ثلاثية المسارات.

وقالت إن كوبيتش التقى وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، “حيث جرت مناقشة طيف واسع من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك سبل المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020”.

وأضافت أن الطرفبن شددا “على الحاجة الملحة للمضي قدماً في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وحثا مجلس النواب على الالتئام في الموعد المقرر في 8 آذار/ مارس لمناقشة والنظر في التصويت على الثقة للحكومة المتوقع أن يقدمها رئيس الوزراء المكلف.”

وأشارت البعثة إلى أن كوبيتش سيواصل “اجتماعاته غداً في موسكو، حيث سيلتقي نائب وزير الخارجية فيرشينين فاسيليفيتش ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى”.