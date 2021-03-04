وزير خارجية مالطا يعلن قرب افتتاح قنصلية لبلاده في طرابلس

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة، الخميس، إن ‏وزيرالخارجية المالطي إيفاريست بارتولو أكد لدبيبة قرب افتتاح قنصلية مالطية في طرابلس، وبدء الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ‎ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن «إيفاريست أكد أن الأصول الليبية في ‎مالطا، جاهزة للإعادة بمجرد موافقة الأمم المتحدة عليها، في تأكيد على بيان سابق أصدره الوزير المالطي الشهر الماضي.

وفي 24 من فبراير الماضي، بلغ وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة عن شرطه بـ«موافقة الأمم المتحدة» لتسليم مخزون كبير من الدينار الليبي محتجز في فاليتا منذ أشهر.

وقال إيفاريست بارتولو في بيان «بخصوص احتجاز مخزون كبير من الدينار الليبي في مالطا، أن السلطات ستكون على استعداد لتسليمها بمجرد موافقة الأمم المتحدة، فضلا عن شرط آخر يتمثل في أن تذهب الأموال إلى مؤسسة مالية موحدة لصالح جميع الليبيين، وذلك وفق ما نقلت جريدة «تايمز أوف مالطا» في تقرير لها».

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