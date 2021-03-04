ليبيا الان

النمسا تسلم ليبيا رأس تمثال يعود أصله للعصر الأنطوني والمفقود منذ 75عاماً

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن مصلحة الآثار النمساوية، سلمت ليبيا رأس التمثال الرخامي للمرأة فاوستينا، الذي يعود أصله للعصر الأنطوني والمفقود منذ 75عاماً.

وكان رئيس مصلحة الآثار الليبية محمد الفلوس، قال منتصف العام الماضي،  إنه تم تسجيل ثلاثة مواقع ليبية جديدة ضمن القائمة المبدئية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وأضاف «الفلوس»، في تصريحات صحفية، أن المواقع الثلاثة الجديدة التي سجلت ضمن القائمة المبدئية للتراث العالمي ب“اليونسكو”هي قرزة في بني وليد، وطلميثة بالمرج، إضافة إلى كهف هواء فطيح بمنطقة سوسة.

وأوضح أن تسجيل المواقع الجديدة مر بعدد من الإجراءات وجهود الخبراء المحليين على رأسهم الفريق الفني الذي جرى تشكيله بمصلحة الآثار الليبية الذي عمل خلال الأشهر الخمسة الماضية في ظل وجود مناطق تراثية ليبية عالمية أخرى مصنفة ضمن المواقع المعرضة للخطر.

الوسوم

75عاماً العصر الأنطوني النمسا تسليم رأس تمثال ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك