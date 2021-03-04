ليبيا الان

«دراه»: الطريق الساحلي مغلق حتى الآن ولن يُفتح إلا بشروط

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى الناطق باسم ما تعرف غرفة عمليات سرت – الجفرة الهادي دراه، الأخبار التي تتحدث عن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.

وأضاف دراه في تصريح لـ”قناة ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – الخميس، أن أعمال نزع مخلفات الحرب ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أنهم أزالوا أربعة أطنان من مخلفات الحرب حتى الآن، فضلا عن تفجير وإعدام اثنين منها، بحسب قوله.

قال آمر الغرفة إبراهيم بيت المال، إنهم وضعوا انسحاب المرتزقة الأجانب ونزع الألغام شرطا لإعادة فتح الطريق الساحلي، موضحا أنهم ينتظرون قرار القائد الأعلى للجيش المتمثل في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن ملف الطريق الساحلي؛ وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ثمة صفحات سوداء من تاريخ ليبيا سببها من مروا من هذا الطريق من الغرب باتجاه الشرق فخلوه مغلق أحسن وأقل مشاكل فلم يمر معه أي خير من الغرب متجه الي الشرق فقد مر منه رتل معمر القذافي لمحو بنغازي حسب ما قيل حينها ان قائد الرتل قد قال للقذافي نعم يا سيدي سوف تقف في اجدابيا تري المرج كنايه علي انه سيمسح بنغازي من الوجود ومر منه رتل عصابات فجر ليبيا التي احرق خزانات النفط في ميناء البريقه وقديما مر منه عصابة رتل ( بندة عاكف امسيك الغرياني ) من منا لا يذكر بندة عاكف امسيك التى جندها الاحتلال الإيطالى لتكون عونه فى السيطرة على الليبيين وتنفيذ اجندة الإحتلال بحذافيرها، كان كل اعضائها من الليبيين المتعاونيين مع المحتل الغاشم الذين باعوا وطنهم وشعبهم ودينهم وكرامتهم مقابل ليرات ايطالية وثناء العدو وليمارسوا ساديتهم على اخوتهم فى الوطن! لقد غيروا حتى دينهم ووضعوا قلادة الصليب فى اعناقهم, يقول احدهم: “اعرف احفاد احدهم وكانت عنده مناسبة فرح وكان الحضور يقتصر على العريس واخوته وعند استجلاء حقيقة الأمر تبين ان جد هذا العريس كان من ضمن بندة عاكف وكان ان نبذ ابناؤه واحفاده من قبل الجميع!” عند سيطرة المانيا على ليبيا وعودة ليبيا من جديد الى الاحتلال الايطالي, جاءت بندة عاكف امسيك الى برقة لكي تساعد الايطاليين على احكام سيطرتهم على الاقليم. عرفت بقسوتها في تعاملها مع اهالي برقة. تم تشكيل هذه البندة “او العصابة” بعناصر من الخونة الليبيين من طرابلس وضواحيها وتجهيزها وتسليحها من قبل الطليان, حيث قدر عدده بـ 14000 ليبي. ووضعوا على راس قيادتها “عاكف امسيك الغرياني” الذي اظهر استعداده لاداء المهمة وتنفيذها بالصورة المطلوبة. لدرجة عرفت معها تلك العصابة باسمه “بندة عاكف”، وذاعت شهرتها السيئة

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