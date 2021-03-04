«دراه»: الطريق الساحلي مغلق حتى الآن ولن يُفتح إلا بشروط

نفى الناطق باسم ما تعرف غرفة عمليات سرت – الجفرة الهادي دراه، الأخبار التي تتحدث عن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.

وأضاف دراه في تصريح لـ”قناة ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – الخميس، أن أعمال نزع مخلفات الحرب ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أنهم أزالوا أربعة أطنان من مخلفات الحرب حتى الآن، فضلا عن تفجير وإعدام اثنين منها، بحسب قوله.

قال آمر الغرفة إبراهيم بيت المال، إنهم وضعوا انسحاب المرتزقة الأجانب ونزع الألغام شرطا لإعادة فتح الطريق الساحلي، موضحا أنهم ينتظرون قرار القائد الأعلى للجيش المتمثل في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن ملف الطريق الساحلي؛ وفق تعبيره.