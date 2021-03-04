 مالطا تعلن قرب افتتاح قنصليتها في طرابلس

أخبار ليبيا 24

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، الخميس، إن ‏وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو أكد لدبيبة قرب افتتاح قنصلية مالطية في طرابلس، وبدء الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ‎ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن إيفاريست أكد أن الأصول الليبية في ‎مالطا، جاهزة للإعادة بمجرد موافقة الأمم المتحدة عليها، في تأكيد على بيان سابق أصدره الوزير المالطي الشهر الماضي.

وفي أواخر فبراير الماضي، بلغ وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة عن شرطه بموافقة الأمم المتحدة لتسليم مخزون كبير من الدينار الليبي محتجز في فاليتا منذ أشهر.