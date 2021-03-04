سيالة يبحث مع وزيرة الخارجية السوادنية سبل التعاون بين البلدين

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة اجتماعاً مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله.

وبحث الطرفان، خلال الاجتماع، الذي يأتي على هامش الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية التنسيق في المجالات الأمنية، وتأمين الحدود، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتقديم تسهيلات لاستئناف الاستثمارات الليبية في السودان.

وعبّرت الوزيرة السودانية عن سعادتها بالتطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا والتي تأتي بالتزامن مع تطورات السلام في السودان، وقالت إنّها تدعم جهود عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وتمنت السلام لليبيا وللشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية