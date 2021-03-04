وفاة عبدالمجيد القعود.. المدير السابق لمشروع النهر الصناعي

توفى مدير مشروع النهر الصناعي سابقا، المهندس عبدالمجيد القعود في العاصمة المصرية القاهرة.

وولد القعود، في مدينة غريان عام 1943، ودرس فيها المرحلة الثانوية بمدرسة غريان الثانوية، وبعدها التحق بكلية الدراسات الفنية العليا “كلية الهندسة”، وتخرج منها عام 1966 ضمن الدفعة الأولى للكلية.

وبدأ عبدالمجيد القعود، حياته العملية، مهندسا في بلدية طرابلس ومن ثم أصبح كبير المهندسين في سنة 1967.

وفي مرحلة شبابه، وتحديدا حين كان عمره لا يتجاوز 27، تم تكليفه عميدا لبلدية طرابلس، ليصبح أصغر عميد بلدية في تاريخ ليبيا، في فترة ما بين 1971 – 1972.

وساهم عبدالمجيد القعود، في افتتاح عدد من المشاريع في طرابلس، ومن بعدها تولى مهام وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية ما بين عامي 1972 – 1976 و “أمينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي”، ما بين 1977 – 1978.

وفي فترة ما بين 1978 – 1982، تم تكليفه وزيرا للطاقة، وبعدها “أمينًا للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي” في فترة 1986 – 1987.

ومع بداية التسعينيات، وتحديدا ما بين 1992- 1996، تقلّد منصب “أمين اللجنة الشعبية العامة”، ومن بعدها تم تكليفه بـ “أمانة اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي”، في فترة 1997 – 2010.

واختتم المهندس عبدالمجيد القعود، العمل السياسي “أمينا للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية” عام 2011.

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