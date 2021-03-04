وكالة سيارات تويوتا تفند الأنباء المتداولة حول سرقة أموال وسيارات من مقرها ببنغازي

أخبار ليبيا 24

فندت وكالة ماس تويوتا للسيارات الأنباء المتداولة على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة سيارات وأموال من مقر الشركة بمدينة بنغازي.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، “أن الأنباء والإشاعات كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

وأوضح البيان أن شركة ماس لصاحبها مالك وكيل التويوتا ببنغازي، مبارك السوسي، “لا يوجد لها أي مديونيات لأي جهة في الدولة”، مشيرة إلى أنها مجرد إشاعات كاذبة يقف ورائه مثيري الفتن، مطالبة بمتابعة أخبارها عبر منصتها الرسمية بـ فيسبوك.