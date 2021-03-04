عميد صبراتة السابق يسلم مسئولياته لـ«الحسلوك» في حضور أعيان مصراتة

تمت مساء الخميس اجراءات التسليم و الاستلام بين المجلس التسييري المكلف و المجلس البلدي المنتخب صبراتة، و قد تخلل الحفل المقام بمركب تليل السياحي تقديم درع العرفان من قبل عميد المجلس البلدي المنتخب محمد الحسلوك لعميد المجلس التسييري السابق رمزي بن مسعود على عمله و تسييره للعمل بالبلدية وتحمله لكافة المسؤوليات رغم الصعوبات التي مرت بالمدينة و تنفيذ عديد المشاريع الخدمية رغم قلة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ .

ووجه بن مسعود جزيل الشكر، في بيان، لأهالي مدينة صبراتة على دعمهم له طيلة عمله بالمجلس البلدي و كل من عمل معه من موظفي المجلس واللجان والفرق ورؤساء القطاعات ولكل من ساعده أو سانده طيلة الفترة التسييرية.

و كان في حضور حفل التسليم أعضاء المجلس البلدي وبعض عمداء المنطقة الغربية ورئيس حكماء واعيان مصراتة وعضو مجلس النواب ورؤساء وأعضاء الأجهزة الأمنية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووكيل وزارة العمل والتأهيل وعدد من الشخصيات القيادية بحكومة الوفاق، بحسب البيان.