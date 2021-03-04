أعيان بئر الأشهب يطالبون البرلمان بسرعة منح الثقة للحكومة

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت مؤسسات المجتمع المدني وحكماء وأعيان بلدية بئر الأشهب مجلس النواب بسرعة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي بيان مشترك دعت المؤسسات والحكماء والأعيان مجلس النواب بسرعة انعقاد جلسة من الثقة للحكومة في أي مدينة ليبية وفق الموعد المحدد من رئاسة المجلس المتمثلة في المستشار عقيلة صالح.

وأوضح البيان أن المطالبة جاءت من أجل تمكين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها من قبل الحوار السياسي الليبي الذي أشرفت عليه البعثة الأممية.

وأشار البيان أن المطالبة جاءت أيضا لتمكين الرئاسي والحكومة الجديدين لرفع المعناة عن المواطن وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، وتنفيذ الاستحقاق الأهم المتمثل في الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.