طائرة مجهولة تقصف شاحنة سيارات على الحدود الليبية السودانية

قالت بعض المصادر الأمنية في مدينة الكفرة إن طائرة مجهولة الهوية قصفت شاحنة نقل ثقيل مملوكة لأشخاص سودانيين.

وقال الضابط في أمن الكفرة توفيق الزوي في تصريحات صحفية، “إن الشاحنة التي كانت تحمل على متنها عدة سيارات صغيرة من ليبيا، كانت تقصد الحدود الليبية السودانية، وعند نقطة مثلث الحدود بجبل العوينات أغارت عليها طائرة حربية”.

وأضاف الضابط نقلا عن شهادات على الحدود الليبية السودانية “إن الطائرة قصفت أولا بجانب الشاحنة في عملية تحذير لمن كانوا موجودين داخلها لمغادرتها”. ثم قصفتها بعد أن غادرها ركابها.