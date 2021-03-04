«البكوش»: أول دفعة من لقاح كورونا ستصل إلى ليبيا خلال الأسبوع القادم

قال رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة كورونا خليفة البكوش، إن ليبيا قدمت أوراق الحصول على لقاح كورونا في الموعد المحدد وليس كما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية، وأن مبادرة “كوفاكس” وعدت بمنحنا مليون جرعة من لقاح كورونا في فبراير الماضي لكنها تأخرت بسبب قفل تصدير اللقاح من قبل الاتحاد الأوروبي.

أضاف “البكوش” في تصريحات لـ”ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الخميس، أن أول دفعة من لقاح كورونا ستصل إلى ليبيا خلال الأسبوع القادم عبر مبادرة “كوفاكس”، ونطمئن جميع الليبيين بقرب وصول اللقاح وعلى المواطنين التسجيل في المنظومة الإلكترونية.