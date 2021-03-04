«الوفاق»: عنصران داعش المقبوض عليهما شكلا شبكة لاختراق المصارف والاستيلاء على الأموال

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس وحدة الإعلام بقوة العمليات المشتركة التابعة لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق محمد محجوب، إن عملية القبض على العنصرين التابعين لتنظيم لدولة استمرت لعدة أيام .

ولفت المحجوب- بحسب وسائل الإعلام ذاتها، إلى أن العنصرين المقبوض عليهما من أخطر عناصر تنظيم الدولة في ليبيا منذ عام 2015.

فيما أشار رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إلى أن عملية القبض على عنصرين بارزين من تنظيم الدولة في ليبيا خطوة أمنية قوية، وتكشف عن شبكة تقوم باختراق منظومات المصارف والاستيلاء على أموال ضخمة وتحويلها للخارج.

وكانت ما تعرف بقوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، ألقت القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش بمدينة طرابلس.

وأوضحت قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب بمدينة مصراتة، في بيان لها، الأربعاء الماضي، أن العنصرين الإرهابيين كانا جزءا من خلية مكونة من 6 أفراد تم القبض عليهم مؤخرا.

وأضافت أن ضبط المتطرفين جاء بعد عملية مخابراتية كبيرة نتجت عن القبض على 6 عناصر تابعين لتنظيم داعش في العاصمة طرابلس.

وأكدت أن هذين العنصرين يتبعان خلية المدعو أبوحازم المصري، حيث قبضت القوة قبل أيام على 4 عناصر وأكملت اليوم عملياتها بالقبض على عنصرين.